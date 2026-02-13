Киану Ривз и стильный экшен в дебютном трейлере игры про Джона Уика от авторов Space Marine 2

В рамках сегодняшней трансляции State of Play студия Saber Interactive, известная по успешным экшенам World War Z и Space Marine 2, преподнесла зрителям неожиданный сюрприз. Разработчики представили дебютный трейлер высокобюджетной игры во вселенной «Джона Уика», которая пока носит рабочее название — Untitled John Wick Game.

Проект создается в тесном сотрудничестве с кинокомпанией Lionsgate, а режиссер оригинальной кинофраншизы Чад Стахелски принимает непосредственное участие в разработке, курируя процесс. Игра предложит оригинальный сценарий, вписанный в канон киновселенной, который расширит лор мира убийц. Игрокам предстоит встретить как уже знакомых по фильмам персонажей, так и совершенно новых героев.

Геймплей John Wick Game будет строиться вокруг фирменной системы «ган-фу», сочетающей перестрелки и рукопашный бой. Разработчики из Saber уделяют особое внимание постановке камеры, чтобы игрок чувствовал себя героем боевика. Помимо сражений, заявлены захватывающие эпизоды с вождением автомобиля и разнообразные запоминающиеся локации.

В трейлере зрители увидели самого Джона Уика, внешность которому вновь подарил Киану Ривз. Актер также вернулся к озвучке своего культового персонажа, что подтверждает серьезный статус проекта.

На данный момент у игры нет финального названия и даже примерной даты выхода, что указывает на раннюю стадию производства. Релиз запланирован на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.