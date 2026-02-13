ЧАТ ИГРЫ
Untitled John Wick Game TBA
Экшен, Шутер, От третьего лица
6.3 3 оценки

Киану Ривз и стильный экшен в дебютном трейлере игры про Джона Уика от авторов Space Marine 2

Gutsz Gutsz

В рамках сегодняшней трансляции State of Play студия Saber Interactive, известная по успешным экшенам World War Z и Space Marine 2, преподнесла зрителям неожиданный сюрприз. Разработчики представили дебютный трейлер высокобюджетной игры во вселенной «Джона Уика», которая пока носит рабочее название — Untitled John Wick Game.

Проект создается в тесном сотрудничестве с кинокомпанией Lionsgate, а режиссер оригинальной кинофраншизы Чад Стахелски принимает непосредственное участие в разработке, курируя процесс. Игра предложит оригинальный сценарий, вписанный в канон киновселенной, который расширит лор мира убийц. Игрокам предстоит встретить как уже знакомых по фильмам персонажей, так и совершенно новых героев.

Геймплей John Wick Game будет строиться вокруг фирменной системы «ган-фу», сочетающей перестрелки и рукопашный бой. Разработчики из Saber уделяют особое внимание постановке камеры, чтобы игрок чувствовал себя героем боевика. Помимо сражений, заявлены захватывающие эпизоды с вождением автомобиля и разнообразные запоминающиеся локации.

В трейлере зрители увидели самого Джона Уика, внешность которому вновь подарил Киану Ривз. Актер также вернулся к озвучке своего культового персонажа, что подтверждает серьезный статус проекта.

На данный момент у игры нет финального названия и даже примерной даты выхода, что указывает на раннюю стадию производства. Релиз запланирован на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

Комментарии:  13
Taicho

Дитя Беларуси вернулся.

Искусственный интеллeкт

единственный нормальный анонс из новинок на всей презентации

SexualHarassmentPanda

Там саму игру то не показали лол. Только рекламный SGI ролик. И сама Конфа ещё идёт.

Александр Гоголев SexualHarassmentPanda

в самом конце несколько секунд, это же было из игры.

Walerian

Выглядит перспективно, но нужно ждать полноценный гемплейный ролик.

ОгурчикЮрец

Рад за белорусов, хорошо воспитали его. :D

Киану решил на пенсию еще больше заработать.

Зачем бегать в фильмах, если можно получать бабло за внешку.

Ну не чего против, не имею, отличный актёр, та и человек отличный. (ну то что мы видим)

Ну и игра неплохо выглядит. Можно подождать.

ДЕНИСКА_омск

Это же мод к SIFU

Леший3

сифу 💩💩💩💩💩💩💩💩

maximus388

А Сильверхенд ничего так в молодости базарил, видимо, брал уроки единоборств между концертами.
Выглядит неплохо, но в последнее время слишком много стало однотипных анонсов игр в стиле gun-fu именно с отсылками к Джону Уику. Даже китайцы недавно что-то похожее презентовали.

ConciseYu

кайф

Леший3

выглядит вроде круто

WerGC

у этих ребят просто конвейер по известным франшизам

Актер также вернулся к озвучке своего культового персонажа

Yeah