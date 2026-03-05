Разработчики игры по "Джону Уику" рассказали о молодом герое и событиях до первого фильма

Студия Saber Interactive поделилась новыми деталями безымянной игры по вселенной «Джона Уика». По словам креативного директора компании Тима Уиллитса, проект станет приквелом и расскажет о более раннем этапе жизни знаменитого наёмного убийцы.

Впервые игру показали в начале 2026 года на презентации Sony State of Play. Тогда зрителям представили лишь кинематографичный трейлер, не раскрывая подробностей геймплея. Теперь разработчики намекнули на то, каким может быть игровой процесс.

Уиллитс отметил, что сама структура фильмов о Джоне Уике напоминает видеоигру. В них часто повторяется последовательность из обычных врагов, более сильных противников и финальных столкновений с «боссами». По его словам, именно такая формула отлично подходит для игрового формата и позволит создать динамичный экшен.

События будущей игры развернутся до событий первого фильма. На это намекает и трейлер — в одной из сцен герой проходит примерку костюма и выглядит заметно моложе. Таким образом разработчики хотят показать путь персонажа до того, как он станет легендарным убийцей по прозвищу Баба-Яга.

Из-за приквельного периода бои в начале игры будут выглядеть менее отточенными, чем в фильмах. Разработчики планируют сделать их более инстинктивными и немного «сыроватыми», чтобы со временем игрок мог развивать навыки героя и постепенно превращать его в того самого безжалостного профессионала.

Уиллитс также отметил, что новый проект станет самым крупным анонсом в истории Saber Interactive. Студия уже имеет опыт работы с известными франшизами и ранее выпускала такие проекты, как Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Evil Dead: The Game.

Больше подробностей об игре разработчики обещают раскрыть ближе к релизу.