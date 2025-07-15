John Wick Hex будет удалена из магазинов в конце этой недели на ПК и консолях

Издатель Big Fan Games объявил, что John Wick Hex будет удалена из всех цифровых магазинов 17 июля 2025 года как для ПК, так и для консолей. После этой даты те, у кого уже есть игра в цифровых или физических библиотеках, смогут играть в неё как обычно, однако новые покупки будут недоступны.

Нашему сообществу! Игра John Wick Hex будет удалена из всех цифровых магазинов на всех платформах с 17 июля 2025 года. После этой даты существующие владельцы John Wick Hex сохранят доступ к игре через свои цифровые библиотеки (ПК/консоль) и/или физические копии (консоль). Однако приобрести игру будет невозможно, независимо от платформы или магазина.

John Wick Hex доступна для Nintendo Switch, ПК, PlayStation 4 и Xbox One.