На IGN Fan Fest 2026 был представлен геймплейный трейлер абсурдного симулятора культиста Join Us

В Join Us игроки получают возможность основать собственный культ конца света. Им предстоит создать секту в сельской местности и развить её с нуля. Каждый NPC в мире может стать потенциальным последователем. Любым участником культа можно управлять, назначать на работу или приносить в жертву.

Создание культа — дело жестокое, и перестрелки с местными фермерами, полицией и военными будут обычным явлением. Игроки формируют убеждения своих последователей через динамическую систему обучения. Если всё сделать правильно, возможно, вам удастся пережить апокалипсис.

Join Us включает сюжетную кампанию и кооператив до 4 игроков. Загляните в Steam и добавьте игру в список желаемого.