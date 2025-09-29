Представлен дебютный трейлер абсурдного симулятора культиста Join Us с многопользовательским режимом

На PC Gaming Show Tokyo Direct показали первый трейлер игры под названием Join Us. Перед нами необычным сатирический кооператив про создание и ведение собственного ответвления апокалиптического культа в глубинке США. Проект студии Wolf Haus предлагает 2–4 игрокам строить закрытую коммуну, скрываться от любопытных соседей и вербовать «уязвимых душ» с помощью особого «видения лидера», которое подсвечивает подходящие цели — как детектив-режим у Бэтмена, только для манипуляций.

Трейлер намекает на широкий простор для системных решений. Идеология культа выступает и «техдеревом», и ветвлением сюжета: выбранные догмы открывают новые возможности и влияют на развитие истории. По мере роста секты приходится запускать пропаганду и отбиваться от внимания полиции — чем успешнее культ, тем настойчивее надзор.

Тон задаёт гротеск: в ролике герои разъезжают верхом на медведях и свиньях с миниганами под фирменный мюзикл-номер. К финалу шутки темнеют — небоскрёбные щупальца, «кровавый дождь», падающие самолёты намекают, что местный Армагеддон вполне реален, а «большие выборы» игроков могут обернуться кошмарами в духе лавкрафтовских ужасов.

Join Us заявлена как проект с открытым миром и массой возможностей. Пока сроки релиза игры не называются, но её уже можно добавить в список желаемого Steam.