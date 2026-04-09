Для игры Jotunnslayer: Hordes of Hel вышло сюжетное дополнение с Конаном

Разработчики из студии Games Farm выпустили для экшен-рогалика Jotunnslayer: Hordes of Hel тематическое дополнение, добавляющее в игру известного персонажа Конана-варвара. В данном контенте игрокам предлагается отправиться в новое пустынное царство Стигия, где предстоит исследовать как подземные залы, так и поверхность, сражаясь с противниками и преодолевая испытания.

В роли Конана пользователи могут использовать уникальные способности, включающие блокирование атак и выполнение мощного броска под названием Таран. Боевая система персонажа позволяет применять три различных стиля, используя тяжелый меч, щит или парные клинки. Кроме того, обновление вводит новую механику системы Судьбы, позволяющую получать различные награды при сборе комбинаций символов, а также эпическую битву с новым боссом по имени Неупокоенный Ётун. Для запуска дополнения требуется наличие оригинальной игры. По случаю релиза на новинку действует ознакомительная скидка, которая продлится до 23 апреля.