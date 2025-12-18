Рогалик Jotunnslayer: Hordes of Hel стал новой игрой в бесплатной раздаче EGS на 24 часа

Epic Games Store представил новую бесплатную игру к праздничному сезону: Jotunnslayer: Hordes of Hel, которую вы можете добавить в свою библиотеку до 19:00 МСК 19 декабря.
У вас есть всего 24 часа, чтобы получить игру и добавить её в свою библиотеку, так как Epic Games Store ежедневно раздаёт бесплатные игры в это время.
Jotunnslayer: Hordes of Hel — это roguelite с видом сверху, где мы сражаемся в тёмных мирах скандинавской мифологии. На нас обрушатся волны врагов, и нам потребуется использовать благословение божеств викингов, чтобы одержать победу и подготовиться к битвам с боссами.
В этом приключенческом экшене мы сможем выбирать из множества персонажей, каждый из которых обладает уникальными навыками, способностями и оружием. Нам, очевидно, придётся исследовать игру и научиться создавать самые мощные комбинации, чтобы победить орды Хеля.
Не доступен в вашем регионе, бесплатно в зеленом стиме.
Идёт 4 год ограничений пора бы уже или сменить регион или не ныть по 100 раз не доступно, купишь в стиме на распродажи там доступно. https://store.steampowered.com/app/2820820/Jotunnslayer_Hordes_of_Hel
Китайский список оказался фейком, не как вам рдр 2 так сказать куй соси губой тряси, R не дураки да гта 5 они раздали не просто так а в надежде школьников подсадить на иглу онлайн.
Ну еще не конец.