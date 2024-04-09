Рогалик на выживание против орды Jotunnslayer: Hordes of Hel выйдет на ПК в раннем доступе Steam этой осенью

Издатель инди-игр из Кошице (Словацкая Республика) Grindstone и разработчик инди-игр Games Farm сегодня сообщили, что их игра-рогалик Jötunnslayer: Hordes of Hel выйдет на ПК в раннем доступе Steam осенью 2024 года.

Jötunnslayer: Hordes of Hel предлагает вам сразиться с волнами ужасающих существ, чтобы заслужить божественное благословение древних скандинавских богов в эпических битвах в глубине враждебных миров. Grindstone также сообщили, что игровая демо-версия Jötunnslayer: Hordes of Hel появится в Steam в мае.

Отправьтесь в опасное путешествие по темным королевствам скандинавской мифологии в этой захватывающей игре на выживание на арене в стиле рогалик с ультрасовременной графикой и захватывающим сюжетом. Выберите падшую душу, обреченную страдать в Хельхейме, и бросьте свой клинок против легионов врагов в неустанном стремлении к искуплению. В этих пустынных землях божественных благословений мало, и их можно получить только проливая реки крови. Путешествуйте по враждебным царствам скандинавского подземного мира, вызывая могущественных боссов с помощью древних ритуалов только для того, чтобы отрубить им головы в поисках спасения.