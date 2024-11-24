Рогалик в скандинавской мифологии Jotunnslayer: Hordes of Hel появится в раннем доступе 21 января 2025 года

Grindstone и Games Farm объявили, что Jötunnslayer: Hordes of Hel выйдет в ранний доступ в Epic Games Store и Steam 21 января 2025 года. Игроки смогут освоить четырех уникальных героев, включая свирепую Пламенную Сестру, сражаясь в недавно добавленном огненном королевстве Муспельхейм и ледяных пустошах Нифльхейма.
Основные особенности:
- Четыре могущественных героя с уникальными способностями и стилями игры: Берсерк, Провидица, Ревенант и совершенно новая Сестра Пламени.
- Два контрастных мира: новый огненный Муспельхейм и ледяные пустоши Нифльхейма.
- Божественные силы четырёх легендарных скандинавских богов — Фрейи, богини красоты и войны, королевы валькирий; Локи, хитрого бога хаоса, иллюзий и огня; Тора, бога молнии, грома и силы; и Одина, Всеотца, владыки безумия, мастера войны, колдовства и смерти.
- Улучшенные визуальные эффекты и боевая механика.
- Совместимость с Steam Deck.