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Jotunnslayer: Hordes of Hel 21.01.2025
Экшен, Инди, Вид сверху
6.4 7 оценок

Рогалик в скандинавской мифологии Jotunnslayer: Hordes of Hel появится в раннем доступе 21 января 2025 года

monk70
Новости

Grindstone и Games Farm объявили, что Jötunnslayer: Hordes of Hel выйдет в ранний доступ в Epic Games Store и Steam 21 января 2025 года. Игроки смогут освоить четырех уникальных героев, включая свирепую Пламенную Сестру, сражаясь в недавно добавленном огненном королевстве Муспельхейм и ледяных пустошах Нифльхейма.

Основные особенности:

  • Четыре могущественных героя с уникальными способностями и стилями игры: Берсерк, Провидица, Ревенант и совершенно новая Сестра Пламени.
  • Два контрастных мира: новый огненный Муспельхейм и ледяные пустоши Нифльхейма.
  • Божественные силы четырёх легендарных скандинавских богов — Фрейи, богини красоты и войны, королевы валькирий; Локи, хитрого бога хаоса, иллюзий и огня; Тора, бога молнии, грома и силы; и Одина, Всеотца, владыки безумия, мастера войны, колдовства и смерти.
  • Улучшенные визуальные эффекты и боевая механика.
  • Совместимость с Steam Deck.
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