Рогалик в скандинавской мифологии Jotunnslayer: Hordes of Hel появится в раннем доступе 21 января 2025 года

Grindstone и Games Farm объявили, что Jötunnslayer: Hordes of Hel выйдет в ранний доступ в Epic Games Store и Steam 21 января 2025 года. Игроки смогут освоить четырех уникальных героев, включая свирепую Пламенную Сестру, сражаясь в недавно добавленном огненном королевстве Муспельхейм и ледяных пустошах Нифльхейма.

Основные особенности: