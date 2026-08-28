Композитор культовой Journey назвал престижные игровые премии цирковым балаганом без меритократии

За кулисами игровой индустрии отраслевые награды часто воспринимаются публикой как безусловный знак качества, однако реальные механизмы отбора номинантов вызывают жесткую критику даже у признанных мэтров. Знаменитый композитор Остин Уинтори, завоевавший признание благодаря саундтрекам к Journey, Abzû, The Pathless и Sword of the Sea, в подкасте GDC Side Quest выступил с бескомпромиссной оценкой современных наградных церемоний. По его словам, наградная система в видеоиграх представляет собой сторону индустрии в стиле шоумена Финеаса Барнума - красочный и шумный цирковой аттракцион, который в действительности бесконечно далек от подлинной меритократии.

Главная претензия композитора заключается в том, что попадание партитуры в списки номинантов практически полностью зависит от коммерческой успешности и шумихи вокруг самого проекта, а не от глубины написанной музыки. Уинтори подчеркнул, что в индустрии создается бесчисленное количество выдающихся саундтреков, которые остаются абсолютно незамеченными широкой аудиторией и жюри лишь потому, что сами игры не смогли преодолеть маркетинговый порог внимания и не привлекли достаточного бюджета на продвижение.

Оценивая такие статусные мероприятия, как Grammy, BAFTA и Game Audio Network Guild Awards, композитор отметил, что даже прямое голосование профессионалов внутри гильдий не способно исправить этот системный перекос. Эксперты и коллеги по цеху физически не могут оценить работы в небольших независимых тайтлах, если те не получили масштабного медийного охвата. В итоге в шорт-листы из года в год попадают саундтреки к крупнобюджетным релизам, в то время как новаторские авторские проекты гарантированно лишаются шансов на справедливую оценку.

Уинтори отдельно обратил внимание на то, что получение наград создает ложную иллюзию защищенности, которая моментально улетучивается сразу после окончания торжественных банкетов. Композитор признался, что признание коллег приятно на личном уровне, однако оно не имеет абсолютно никакой ценности перед лицом утренней работы над новым проектом. По его словам, на следующий день после любой победы автора встречает все тот же безжалостный, жестокий и полный скрытой ненависти чистый лист партитуры, где прошлые регалии и позолоченные статуэтки ничем не могут помочь.

В контексте выбора будущей работы автор музыки рассказал, что финансовые гарантии и статусность стоят у него на самом последнем месте. На вершине персональной шкалы приоритетов всегда остаются конкретные люди и творческий вызов, тогда как погоня за наградами и премиальными бюджетами разрушает суть профессии. Уинтори подчеркнул, что готов без раздумий взяться за написание музыки для условной казуальной мобильной головоломки формата три в ряд по лицензии "Барби", если во главе разработки встанет проверенный единомышленник вроде создателя Journey и главы студии Giant Squid Мэтта Навы.

Резкие высказывания композитора прозвучали на фоне общего кризиса в игровой разработке. Уинтори напомнил, что блеск наградных шоу и фестивалей сегодня резко контрастирует с суровой реальностью, где сотни первоклассных специалистов сталкиваются с постоянными закрытиями студий и массовыми увольнениями, вынужденно растрачивая профессиональный потенциал на поиски работы.