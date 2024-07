Похоже, в разработке находится сиквел Journey to the Savage Planet

Команда Raccoon, основанная бывшим боссом Typhoon, похоже, работает над продолжением Journey to the Savage Planet , основываясь на нескольких объявлениях о вакансиях. Судя по заявкам на товарные знаки и подобным движениям, существует вероятность того, что Journey to the Savage Planet 2 находится в разработке, хотя об этом явно ничего официально не известно.

Особая проблема, которую следует принять во внимание, заключается в том, что ответственная команда Typhoon Studios была закрыта в 2021 году, но ее руководитель Рид Шнайдер продолжил путь с новой командой Raccoon. Она также была основан адля того, чтобы «перенести франшизу Journey to the Savage Planet в будущее».

Как сообщают некоторые источники, канадская команда недавно зарегистрировала торговую марку загадочной Revenge of the Savage Planet, которая на самом деле может быть продолжением или чем-то в этом роде. По некоторым данным, проект будет иметь кодовое название Lodestar, для которого команда нанимает несколько человек. В частности, есть вакансии для актеров и актеров озвучки, которых просили сыграть различных персонажей в этом загадочном проекте.

В описании говорится:

Project Lodestar (рабочее название) — это инди-видеоигра, продолжение Journey To The Savage Planet от Tycoon/505/Stadia Games. Эта роль предназначена для короткого вступительного видеоролика с говорящей головой, который будет воспроизводиться в начале игры. Роль предназначена для научно-фантастического персонажа, одетого в официальный костюм.