VoicePlay выпустили озвучку на The Joy of Creation

Команда VoicePlay подготовила полную русскую локализацию для The Joy of Creation. Данный русификатор включает в себя перевод игрового текста и полноценную русскую озвучку персонажей.

При создании локализации мы постарались сохранить атмосферу оригинальной игры и передать характер каждого персонажа. Озвучка синхронизирована с субтитрами и протестирована на актуальной версии игры.

Локализация предназначена для комфортного прохождения игры русскоязычными пользователями. Узнать про технические особенности перевода, можно на странице скачивание. Там же вы найдете полную инструкцию по простой установке русификатора.