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Judas 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика
7 153 оценки

Джейсон Шрайер усомнился в релизе Judas: известный журналист скептически высказался о судьбе игры Кена Левина

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Игровой журналист Bloomberg Джейсон Шрайер вызвал обсуждение вокруг Judas, оставив короткий, но резонансный комментарий:

Самонадеянно думать, что Judas вообще когда-нибудь выйдет.

Высказывание быстро разошлось по игровым сообществам и стало поводом для новой волны разговоров о непростой разработке проекта.

Несмотря на скептический комментарий Джейсона Шрайера, вокруг проекта появляются и более оптимистичные сигналы. Известно, что Ghost Story Games начала подготовку к этапу тестирования и маркетинговой кампании Judas, что обычно свидетельствует о переходе разработки в заключительную фазу. По данным, основанным на опубликованной вакансии студии, в лучшем случае релиз игры может состояться уже в апреле 2027 года, хотя официальная дата выхода по-прежнему не объявлена.

Judas — дебютная игра студии Ghost Story Games, основанной создателем серии BioShock Кеном Левином после закрытия Irrational Games. Это сюжетный научно-фантастический шутер от первого лица, действие которого разворачивается на колониальном космическом корабле Mayflower, где решения игрока должны влиять на развитие истории. Игра разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
North235
Самонадеянно думать, что Judas вообще когда-нибудь выйдет.

Выйти-то выйдет 100%. Но вот обосрётся или нет - большой вопрос...

5
GayFish

Классика, эти известные разработчики могут работать только по найму, как только создают свои студии, то они разваливаются и ничего не делают. Нужно быть менеджером и бизнесменом, чтобы делать игры, на творчестве далеко не уедешь.

2
OnlyWatch

Очередной, многострадальный долгострой от маэстро Левина. Хотя, признаюсь, очень соскучился по играм наподобие Bioshock...

1
HellowRainbow

Юдес

1
Цин_Ско

Судя по "утечкам" бешенная баба страдающая от пмс разносит все вокруг. Возможно анальнок арая тех кто против.

1
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