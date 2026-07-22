Джейсон Шрайер усомнился в релизе Judas: известный журналист скептически высказался о судьбе игры Кена Левина

Игровой журналист Bloomberg Джейсон Шрайер вызвал обсуждение вокруг Judas, оставив короткий, но резонансный комментарий:

Самонадеянно думать, что Judas вообще когда-нибудь выйдет.

Высказывание быстро разошлось по игровым сообществам и стало поводом для новой волны разговоров о непростой разработке проекта.

Несмотря на скептический комментарий Джейсона Шрайера, вокруг проекта появляются и более оптимистичные сигналы. Известно, что Ghost Story Games начала подготовку к этапу тестирования и маркетинговой кампании Judas, что обычно свидетельствует о переходе разработки в заключительную фазу. По данным, основанным на опубликованной вакансии студии, в лучшем случае релиз игры может состояться уже в апреле 2027 года, хотя официальная дата выхода по-прежнему не объявлена.

Judas — дебютная игра студии Ghost Story Games, основанной создателем серии BioShock Кеном Левином после закрытия Irrational Games. Это сюжетный научно-фантастический шутер от первого лица, действие которого разворачивается на колониальном космическом корабле Mayflower, где решения игрока должны влиять на развитие истории. Игра разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.