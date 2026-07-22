Джейсон Шрайер усомнился в релизе Judas: известный журналист скептически высказался о судьбе игры Кена Левина

Игровой журналист Bloomberg Джейсон Шрайер вызвал обсуждение вокруг Judas, оставив короткий, но резонансный комментарий:
Самонадеянно думать, что Judas вообще когда-нибудь выйдет.
Высказывание быстро разошлось по игровым сообществам и стало поводом для новой волны разговоров о непростой разработке проекта.
Несмотря на скептический комментарий Джейсона Шрайера, вокруг проекта появляются и более оптимистичные сигналы. Известно, что Ghost Story Games начала подготовку к этапу тестирования и маркетинговой кампании Judas, что обычно свидетельствует о переходе разработки в заключительную фазу. По данным, основанным на опубликованной вакансии студии, в лучшем случае релиз игры может состояться уже в апреле 2027 года, хотя официальная дата выхода по-прежнему не объявлена.
Judas — дебютная игра студии Ghost Story Games, основанной создателем серии BioShock Кеном Левином после закрытия Irrational Games. Это сюжетный научно-фантастический шутер от первого лица, действие которого разворачивается на колониальном космическом корабле Mayflower, где решения игрока должны влиять на развитие истории. Игра разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
Выйти-то выйдет 100%. Но вот обосрётся или нет - большой вопрос...
Классика, эти известные разработчики могут работать только по найму, как только создают свои студии, то они разваливаются и ничего не делают. Нужно быть менеджером и бизнесменом, чтобы делать игры, на творчестве далеко не уедешь.
Очередной, многострадальный долгострой от маэстро Левина. Хотя, признаюсь, очень соскучился по играм наподобие Bioshock...
Юдес
Судя по "утечкам" бешенная баба страдающая от пмс разносит все вокруг. Возможно анальнок арая тех кто против.