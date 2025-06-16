Ghost Story Games, создатели Judas, ищут директора по разработке игрового процесса

В последний раз мы слышали о Judas из уст Кена Левина (создателя BioShock) в конце июня 2024 года. Затем игра Ghost Story Games полностью исчезла с радаров и не подавала никаких признаков о себе. И все же не так давно появились некоторые признаки «жизни».

Пока неясно, хорошие это новости или плохие, но менеджмент студии продолжают искать разработчиков для Judas. Хорошая новость заключается в том, что разработка Judas продолжается, а плохая - в том, что после стольких лет Ghost Story все еще ищет сотрудников на руководящие должности. А именно, им не хватает директора по разработке геймплея.

"Мы сейчас работаем над Judas и будем рады, если вы станете частью нашей команды", - говорится в новом объявлении о вакансии. Чтобы проиллюстрировать, насколько значима эта роль, Ghost Story ищет человека с "10+ летним опытом работы в игровой индустрии, на счету которого не менее 3 осознанных ААА-игр".

В принципе, это не редкость, когда разработчики покидают студии в разгар разработки, но тот факт, что Judas в настоящее время находится без "директора по разработке игрового процесса", в некоторой степени подтверждает сообщение Bloomberg от 2022 года о проблемах с разработкой.

Увидит ли Judas свет или нет, пока неизвестно. На данный момент напрашивается только одно: раз Take-Two отложила релиз иммерсивного шутера на неопределенный срок, то возможно, игра находится на грани отмены.