Ghost Story Games, создатели Judas, ищут директора по разработке игрового процесса

В последний раз мы слышали о Judas из уст Кена Левина (создателя BioShock) в конце июня 2024 года. Затем игра Ghost Story Games полностью исчезла с радаров и не подавала никаких признаков о себе. И все же не так давно появились некоторые признаки «жизни».
Пока неясно, хорошие это новости или плохие, но менеджмент студии продолжают искать разработчиков для Judas. Хорошая новость заключается в том, что разработка Judas продолжается, а плохая - в том, что после стольких лет Ghost Story все еще ищет сотрудников на руководящие должности. А именно, им не хватает директора по разработке геймплея.
"Мы сейчас работаем над Judas и будем рады, если вы станете частью нашей команды", - говорится в новом объявлении о вакансии. Чтобы проиллюстрировать, насколько значима эта роль, Ghost Story ищет человека с "10+ летним опытом работы в игровой индустрии, на счету которого не менее 3 осознанных ААА-игр".
В принципе, это не редкость, когда разработчики покидают студии в разгар разработки, но тот факт, что Judas в настоящее время находится без "директора по разработке игрового процесса", в некоторой степени подтверждает сообщение Bloomberg от 2022 года о проблемах с разработкой.
Увидит ли Judas свет или нет, пока неизвестно. На данный момент напрашивается только одно: раз Take-Two отложила релиз иммерсивного шутера на неопределенный срок, то возможно, игра находится на грани отмены.
'Ghost Story Games, создатели Judas, которую неделю ищут директора по разработке игрового процесса. В последний раз его видели в пивной что на углу квартала, но потом след его потерялся в районе красных фонарей. Имеющим какую либо информацию о местонахождении директора- просьба незамедлительно связаться со студией.
P,S; Примем в любом состоянии и виде.
Левин ищет кто бы смог закончить разработку за него, опять.
Игру очень жду, но такое чувство как будто она никогда не выйдет
Опять облом похоже.
Производственный АД Левина похоже повторяется в его новой, "независимой" студии. Обидно очень, Биошок - очень крутая серия, но эта крутость очень дорого далась при разработке Инфинит.
Надеюсь, что игру все же выпустят, а не отправят в бесконечный конвейер пересборок...
Левин опять дурака валяет😕
а где кстати симулятор ИИсуса? там оказывается эпопею готовят, а эта фигня не очень интересна
Про создание этой игры можно остросюжетный фильм снимать. 10+ лет работы, нулевой выхлоп.