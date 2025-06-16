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Judas 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
7.6 115 оценок

Ghost Story Games, создатели Judas, ищут директора по разработке игрового процесса

Gruz_ Gruz_

В последний раз мы слышали о Judas из уст Кена Левина (создателя BioShock) в конце июня 2024 года. Затем игра Ghost Story Games полностью исчезла с радаров и не подавала никаких признаков о себе. И все же не так давно появились некоторые признаки «жизни».

Самой сложной частью производства Judas была озвучка диалогов

Пока неясно, хорошие это новости или плохие, но менеджмент студии продолжают искать разработчиков для Judas. Хорошая новость заключается в том, что разработка Judas продолжается, а плохая - в том, что после стольких лет Ghost Story все еще ищет сотрудников на руководящие должности. А именно, им не хватает директора по разработке геймплея.

"Мы сейчас работаем над Judas и будем рады, если вы станете частью нашей команды", - говорится в новом объявлении о вакансии. Чтобы проиллюстрировать, насколько значима эта роль, Ghost Story ищет человека с "10+ летним опытом работы в игровой индустрии, на счету которого не менее 3 осознанных ААА-игр".

В принципе, это не редкость, когда разработчики покидают студии в разгар разработки, но тот факт, что Judas в настоящее время находится без "директора по разработке игрового процесса", в некоторой степени подтверждает сообщение Bloomberg от 2022 года о проблемах с разработкой.

Увидит ли Judas свет или нет, пока неизвестно. На данный момент напрашивается только одно: раз Take-Two отложила релиз иммерсивного шутера на неопределенный срок, то возможно, игра находится на грани отмены.

Иммерсивный шутер Judas от создателя BioShock перенесён на неопределённый срок
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
MORDORR

'Ghost Story Games, создатели Judas, которую неделю ищут директора по разработке игрового процесса. В последний раз его видели в пивной что на углу квартала, но потом след его потерялся в районе красных фонарей. Имеющим какую либо информацию о местонахождении директора- просьба незамедлительно связаться со студией.

P,S; Примем в любом состоянии и виде.

6
Tommy.

Левин ищет кто бы смог закончить разработку за него, опять.

5
CRAZY rock GAME

Игру очень жду, но такое чувство как будто она никогда не выйдет

1
sa1958

Опять облом похоже.

1
OnlyWatch

Производственный АД Левина похоже повторяется в его новой, "независимой" студии. Обидно очень, Биошок - очень крутая серия, но эта крутость очень дорого далась при разработке Инфинит.

Надеюсь, что игру все же выпустят, а не отправят в бесконечный конвейер пересборок...

1
ThinFalco

Левин опять дурака валяет😕

1
Властелин Сосцов

а где кстати симулятор ИИсуса? там оказывается эпопею готовят, а эта фигня не очень интересна

1
Фаршированные Яйца

Про создание этой игры можно остросюжетный фильм снимать. 10+ лет работы, нулевой выхлоп.