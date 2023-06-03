Judas будет включать в себя систему "нарративного лего", которая будет сильно реагировать на решения игрока ©

Выступая во время интервью, создатель Bioshock Кевин Левин заявил, что его следующая игра, Judas, будет включать в себя то, что он называет "нарративное лего"(narrative Legos), которая будет намного больше реагировать на игрока, чем в его предыдущих играх.

Он также упомянул, что команда все еще работает над тем, как именно они реализуют систему в Judas, и что они еще не говорили об этом публично.

Что касается разработки Judas, Левин заявил, что он начал с небольшой команды и концепции новой игровой системы, но без конкретной игры, персонажей или мира. Команде разработчиков пришлось создавать все с нуля, что в итоге заняло много времени. Он также объяснил длительный срок разработки приверженностью его и его команды к качеству и желанием избежать стиля работы под высоким давлением, характерного для предыдущих проектов. Левин упомянул, что в студию приходило и уходило много людей, включая многих, с кем он уже работал над предыдущими играми.

Хотя он, возможно, не вдавался в подробности о самой системе, Левин уже не в первый раз упоминает термин "нарративное лего". Ранее он обсуждал эту идею во время своего выступления на GDC в 2014 году, где он заявил, что сильные стороны интерактивных медиа заключаются в участии игроков, способности взаимодействовать с контентом различными способами в течение нескольких прохождений игры и динамическом характере опыта. По его словам, для повествования крайне важно полностью охватить эти элементы. Он рассказал о системе, которая создает нелинейные, воспроизводимые последовательности в рамках повествования. По своей сути, идея заключается в том, чтобы разложить повествование на мельчайшие, осязаемые компоненты, исследовать методы их перестановки и создать из этих строительных блоков широкий спектр возможностей повествования.

Левин придумал термин "нарративные лего" на основе аналогии, которую он представил во время своего выступления. Он сказал, что детские игровые наборы, такие как Звезда смерти, были специфическими и визуально яркими, но служили единственной цели, в отличие от Лего. По его словам, хотя Лего могут казаться менее увлекательными и привлекательными сами по себе, они обладают способностью к бесконечной рекомбинации и перепрофилированию.