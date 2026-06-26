Judas от Кена Левина вступает в фазу тестирования и маркетинга - релиз может состояться уже в апреле 2027 года

Judas, игра от создателей BioShock, — это однопользовательский сюжетный шутер от первого лица, впервые представленный на The Game Awards 2022. С тех пор официальных обновлений было немного, но это может скоро измениться.

Недавно стало известно, что Ghost Story Games нанимает менеджера по работе с игроками и сообществом, который должен возглавить маркетинговую кампанию и тестирование Judas. Другими словами, игра может вступить в финальную фазу разработки и выйти раньше, чем ожидалось.

Согласно описанию вакансии, от менеджера по работе с сообществом ожидается привлечение игроков посредством маркетинговых мероприятий, создание контента и обслуживание клиентов. Эти задачи обычно становятся приоритетными только на заключительных этапах разработки игры.

Помощь в тестировании, включая адаптацию тестировщиков, управление виртуальными и реальными техническими настройками, а также другие операционные потребности по мере их возникновения.

В описании вакансии также подчёркивается помощь в тестировании и сотрудничество с более широкой маркетинговой командой для продвижения Judas среди геймеров. Поэтому это лишь вопрос времени, когда мы начнём видеть официальные анонсы игрового процесса в ближайшие месяцы.

Сотрудничество с более широкой маркетинговой командой в планировании кампаний, исследованиях, конкурентном анализе и копирайтинге.

Игра может даже появиться с новыми кадрами на одном из предстоящих мероприятий в этом году, таких как The Game Awards 2026.

Ранее Take-Two сообщала, что Ghost Story Games может выпустить Judas в период с 2028 по 2029 финансовый год. Однако, судя по текущему сценарию, релиз может состояться гораздо раньше, в 2028 финансовом году, а не позже, например, в апреле 2027 года в лучшем случае.