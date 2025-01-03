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Judas 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
7.6 97 оценок

Кен Левин: "Bioshock - это по сути длинный коридор, но Judas будет совсем другой"

monk70
Новости

Кен Левин рассказал о том, чем Judas будет отличаться от Bioshock, предложив игровой мир и персонажей, которые будут убедительно реагировать на действия игрока.

По словам Левина, если Bioshock — это по сути «очень длинный коридор» с заданными точками, которые активируют развитие истории, то Judas предложит другой опыт, в котором действия игрока будут иметь реальное влияние на повествование и на то, как другие персонажи будут вести себя по отношению игроку.

BioShock и BioShock Infinite, если посмотреть на них с точки зрения развития – и это может немного оттолкнуть некоторых читателей – по сути представляют собой коридор. Очень, очень длинный коридор с рядом триггерных точек, которые реализуют элементы истории. Judas сделана совершенно по-другому, и это делает её гораздо более отзывчивой на действия игрока, но при этом её гораздо сложнее создавать.

В том же интервью Левин лучше объяснил, чем Judas будет сложнее, чем Bioshock, приведя в пример множество различных реакций NPC, которые могут вызывать действия игроков.

Подход, который мы используем в Judas, в значительной степени основан на распознавании действий игрока и реагировании на их действия. Даже обычные NPC наблюдают за длинной серией действий игрока и комментируют их. «Эй, ты видел это, и ты сделал это, а затем ты сделал это, и это было интересно, потому что это вызвало то» — мы делаем что-то вроде этого прямо сейчас. Речь идет о наблюдении за игроками и создании реакций на различные вещей. Это огромная работа, потому что вам нужно подумать обо всех вещах, которые может сделать игрок, а затем написать различные реакции персонажей на эти действия органичным образом.

Judas в настоящее время находится в разработке для ПК, PS5 и Xbox Series X|S, и ожидается, что более подробная информация о дате релиза появится в течение следующих нескольких месяцев.

28
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Xoxlya

"BioShock и BioShock Infinite, если посмотреть на них с точки зрения развития – и это может немного оттолкнуть некоторых читателей – по сути представляют собой коридор"....силы небесные! Да хоть кто-нибудь бы сделал сейчас такие же коридоры достойные - играли бы всем миром как в Bioshock.

12
PG Trash

Ну... есть надежда, что таки это не пустые слова будут. Будем посмотреть.

8
K0t Felix

Надежда хоть и маленькая, но есть

0
My life is a game

Надеюсь русский язык все таки добавят

0
StarfieJId

Да это информация-заглушка пока что, так что шансы на русский есть.

6
MadPyramus
BioShock и BioShock Infinite ... очень длинный коридор с рядом триггерных точек, которые реализуют элементы истории. Judas сделана совершенно по-другому

Там не будет триггерных точек? Или это не очередной широкий корридор?

Типа я могу идти куда хочу и как хочу, а квесты будут триггериться в любое время и при различных событиях?

Подход, который мы используем в Judas, в значительной степени основан на распознавании действий игрока и реагировании на их действия.

Типа я могу изменить исход квеста, выполнив его по своему? Или хотя-бы провалить его, и пойти дальше?

Напустили тумана. Лучше б геймплей выкатили, чем все эти обьянения для фантазёров.

0
K0t Felix

Может летом явят игровой процесс

1
MunchkiN 616

может типа как в старых играх юбисовт будет формально откртыго мира нет. есть локации которые нужно чекнуть чтоб отрыть их дальше и это можно делать относительно независмо.
а не старый добрый коридорный шутанец

1
MadPyramus MunchkiN 616

Это называется иллюзия выбора)

0
BewitchingBaron
в котором действия игрока будут иметь реальное влияние на повествование и на то, как другие персонажи будут вести себя по отношению игроку.

очень много какие игры подобное обещали, по факту обычно это влияет на пару реплик в диалоге.

0
Pravdarub

О биошок и джулас. Норм клоны атомик харта.

-8