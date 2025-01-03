Кен Левин: "Bioshock - это по сути длинный коридор, но Judas будет совсем другой"

Кен Левин рассказал о том, чем Judas будет отличаться от Bioshock, предложив игровой мир и персонажей, которые будут убедительно реагировать на действия игрока.

По словам Левина, если Bioshock — это по сути «очень длинный коридор» с заданными точками, которые активируют развитие истории, то Judas предложит другой опыт, в котором действия игрока будут иметь реальное влияние на повествование и на то, как другие персонажи будут вести себя по отношению игроку.

BioShock и BioShock Infinite, если посмотреть на них с точки зрения развития – и это может немного оттолкнуть некоторых читателей – по сути представляют собой коридор. Очень, очень длинный коридор с рядом триггерных точек, которые реализуют элементы истории. Judas сделана совершенно по-другому, и это делает её гораздо более отзывчивой на действия игрока, но при этом её гораздо сложнее создавать.

В том же интервью Левин лучше объяснил, чем Judas будет сложнее, чем Bioshock, приведя в пример множество различных реакций NPC, которые могут вызывать действия игроков.

Подход, который мы используем в Judas, в значительной степени основан на распознавании действий игрока и реагировании на их действия. Даже обычные NPC наблюдают за длинной серией действий игрока и комментируют их. «Эй, ты видел это, и ты сделал это, а затем ты сделал это, и это было интересно, потому что это вызвало то» — мы делаем что-то вроде этого прямо сейчас. Речь идет о наблюдении за игроками и создании реакций на различные вещей. Это огромная работа, потому что вам нужно подумать обо всех вещах, которые может сделать игрок, а затем написать различные реакции персонажей на эти действия органичным образом.

Judas в настоящее время находится в разработке для ПК, PS5 и Xbox Series X|S, и ожидается, что более подробная информация о дате релиза появится в течение следующих нескольких месяцев.