Кен Левин объяснил, почему его новой игрой стала Judas, а не BioShock 4

Разработка BioShock 4 началась достаточно давно, но на этот раз это будет не игра, созданная Кеном Левином. 11 лет назад харизматичный создатель решил распустить Irrational Games и отказаться от франшизы BioShock, которой он дал жизнь. И вот, спустя много лет, он наконец раскрыл правду о своем уходе.

Не так давно в сети появилось интервью с Левином, в котором он признался, что не намерен возвращаться к франшизе, начатой в 2007 году, и которую он покинул в 2014 году. По словам разработчика, при всей своей привязанности к этой игре, он оставил BioShock позади, посчитав, что рассказал все, что хотел. Также Левин отметил, что разработка BioShock 2 противоречила его амбициям, поскольку после завершения работы над первой BioShock он не был готов делать продолжение.

По его собственному признанию, ему больше нравится посвящать себя одной игре, так что он решил всецело сосредоточиться на Judas, благо у него есть творческая свобода, и вся ответственность за создаваемую игру ложится только на него.