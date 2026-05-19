Кен Левин объяснил, почему ушёл от BioShock: создатель серии боялся стать заложником собственной франшизы

Для многих игроков имя Кена Левина навсегда связано с BioShock — серией, которая превратила философский immersive sim в один из главных AAA-феноменов 2000-х. Однако сам разработчик признаётся: в какой-то момент он понял, что продолжать держаться за эту вселенную стало опасно не только творчески, но и лично.

В интервью IGN Левин рассказал, почему после закрытия Irrational Games решил оставить BioShock, несмотря на огромный успех франшизы и любовь аудитории. По словам разработчика, проблема была не в усталости от серии и не в потере интереса к миру Восторга и Колумбии. Наоборот — он до сих пор хранит у себя дома огромную фигуру Биг Дэдди и считает BioShock важнейшей частью своей жизни.

Но именно это, как признаётся Левин, его и пугало.

«Франшизы могут завладеть тобой, если слишком крепко за них держаться», — объяснил разработчик. По его словам, было страшно уходить от настолько успешной серии, особенно когда можно было безопасно продолжать выпускать новые части под знакомым брендом. Однако Левин не хотел делать «ещё одну игру BioShock», просто меняя декорации и сохраняя привычную формулу.

Это довольно редкое признание для современной индустрии, где крупные издатели обычно стараются выжимать из известных серий максимум до полного истощения. На фоне бесконечных сиквелов, ремейков и сервисных игр позиция Левина выглядит почти старомодной — автор предпочёл риск творческому комфорту.

При этом сам разработчик признаёт, что полностью уйти от наследия BioShock невозможно. Его новая игра Judas уже по первым трейлерам вызывает у игроков очень знакомые ассоциации: странный ретрофутуризм, философские темы, напряжённые диалоги и ощущение распадающегося мира. Не случайно журналисты уже называют проект «BioShock 4, который нельзя называть BioShock 4».

Сам Левин с этим спорит лишь частично. По его словам, в Judas действительно много «ДНК» прошлых работ студии, но игроки будут удивлены тем, насколько проект отличается от BioShock по структуре и подходу к повествованию.

Особенно интересно звучат его размышления о том, что вообще делает BioShock — BioShock. Левин признался, что даже спустя годы не может дать точного определения серии. Да, есть шутер от первого лица, альтернативная история, философские идеи и знаменитая формула «маяк, человек, город». Но, по его словам, суть франшизы всегда была чем-то большим, чем набор механик и декораций.

И, возможно, именно поэтому уход Левина от серии ощущается одновременно логичным и немного грустным. С одной стороны, BioShock давно заслужил право существовать без своего создателя. С другой — сложно избавиться от ощущения, что именно его одержимость идеями и странными мирами делала эти игры настолько особенными.

Теперь же разработчик пытается доказать главное: он способен создать новую культовую вселенную, а не жить в тени собственного прошлого. И Judas, похоже, станет самым важным тестом в его карьере со времён Infinite.