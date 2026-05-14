Кен Левин вдохновился Baldur's Gate 3 и пообещал, что грядущий шутер Judas будет "гораздо более играбельным"

Кен Левин, один из ведущих создателей серии BioShock, работающий над шутером от первого лица Judas уже около 10 лет, дал обширное интервью IGN, в котором признал, что грядущая игра «гораздо более играбельна», чем его предыдущие работы. Интересно, что Baldur's Gate 3 в некоторой степени способствовала этому, позволяя игрокам жить с последствиями своих собственных действий, даже плохих.

Играя в Baldur's Gate, я по-настоящему понял силу этого. Я прошёл игру во второй раз, и один из главных персонажей погиб очень рано. Из предыдущего прохождения я знал, что она очень важна, но я сделал что-то по-другому, и её не стало, а я остался смотреть на мёртвое тело.



Это было настолько трогательно, что всё разочарование, которое я испытывал, когда игроки чего-то не замечали, сменилось на: «Я с нетерпением жду, когда они поймут эти замечательные вещи, которые они могли не заметить». Благодаря этому опыту я не беспокоюсь о том, что они не увидят всего в игре, потому что это несёт в себе нечто невероятно мощное.

Дата релиза Judas до сих пор не известна. Возможно летние презентации принесут новую информацию.