Кен Левин заверяет, что разработка Judas идет стабильно и скоро команда начнет активнее делиться подробностями

Весьма амбициозный проект Judas от Кена Левина, создателя культовых BioShock и BioShock Infinite, пережил непростой период. В прошлом году игра от студии Ghost Story Games была перенесена на неопределенный срок, а затем и вовсе пропала из публичного поля зрения, заставив фанатов изрядно понервничать. Однако лед тронулся: в конце 2025-го автор вернулся с небольшим блогом о мире игры, а теперь лично пообщался с прессой, раскрыв новые детали и намекнув на ускорение темпов маркетинговой кампании, что может свидетельствовать о приближающемся релизе.
В новом интервью журналу Game Informer Кен Левин объяснил, почему проект находился в тени так долго. Как оказалось, студия потратила целых пять лет исключительно на исследования и разработки, чтобы создать уникальную систему повествования. Левин описывает игру не как привычный шутер, а как «симулятор Иуды».
Это наша первая игра, где вы действительно вживаетесь в персонажа так, как это было невозможно в... скажем, BioShock. Мы хотели создать симулятор, где вы не только решаете, как двигаться по сюжету, но и кому доверять, а также как справляться с последствиями своего выбора. Самое важное — поместить игрока внутрь персонажа и дать ему почувствовать, каково это — быть на корабле, когда солнце человеческой расы заходит за горизонт.
— рассказывает Левин.
Главной особенностью игры станет реактивность мира. NPC будут запоминать не только ключевые сюжетные развилки, но и мельчайшие последовательности действий игрока. Центральное место занимает механика «Злодейства». Игрокам придется балансировать отношения с ключевыми персонажами, словно жонглируя тарелками. Левин предупреждает: угодить всем не выйдет. Система построена так, что один из ваших бывших союзников неизбежно превратится в антагониста.
В завершение беседы знаменитый геймдизайнер успокоил сообщество, заявив, что производство Judas «продвигается очень хорошо». Студия достигла этапа, когда может держать фанатов в курсе событий. В ближайшее время нас ждут новые дневники разработки, а по мере приближения к релизу и полноценные сюжетные трейлеры. Чтобы не повторять своей ошибки, разработчики не будут называть дату выхода Judas пока точно не будут уверены в готовности игры.
