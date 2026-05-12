"Мы перепробовали множество вариантов": Кен Левин объяснил, почему разработка Judas заняла 10 лет

В недавнем интервью IGN Кен Левин объяснил, почему его следующая игра Judas разрабатывалась 10 лет. Он рассказал, что дело не в технологиях, а в том, что команда сосредоточилась на создании историй, которые будут реагировать на игрока во время игры.

Причина, по которой это заняло так много времени, не связана с технологией рендеринга или чем-то подобным. Речь шла о том, как мы создали эту систему, эту нарративную систему Lego, которая динамически комбинирует модульные элементы во время выполнения, чтобы создавать истории, очень чутко реагирующие на действия игрока.



Итак, у нас была технология, и нам нужно было понять, как написать для неё историю. Как нам писать истории с максимальным эффектом? Как бы вы ни любили истории из BioShock и BioShock Infinite, они довольно линейны; вне боя они не так сильно реагируют на действия игрока. И я действительно хотел сделать игру, которая была бы, знаете ли, своего рода противоположным концом спектра».

Judas — это шутер от первого лица с научно-фантастической душой. Действие игры разворачивается на борту «Мэйфлауэра», межзвездного ковчега, доставляющего людей в новый дом на Проксиме Центавра, где царит деспотичная система «Большого Брата», управляемая машинами. Главная героиня, Иуда, готова всё разрушить, хочет этого население «Мэйфлауэра» или нет. Это работа Левина и его студии Ghost Story Games.

Сначала мы занимались только базовыми технологиями, знаете, тем, что мы создаём на основе Unreal Engine. А потом возник вопрос: как нам писать сценарий? Как нам создавать игровые ситуации? И мы перецеловали множество, множество, множество лягушек по пути. И время просто шло. Я понимаю, что это долго, и кажется, что это очень долго. Я не уверен, как мы могли бы перецеловать этих лягушек быстрее.

Левин сказал, что может говорить только о своём опыте работы над «Иудой», но всё же поделился некоторыми соображениями о том, почему создание игр в 2026 году занимает больше времени, чем в предыдущих поколениях игровой индустрии.

Я уверен, что отчасти это связано с увеличением масштаба игр; они просто становятся все больше и больше. Когда вы увеличиваете масштаб игры, это оказывает экспоненциальное влияние на все. Например, у вас больше людей… а больше людей означает больше проблем с коммуникацией.

Он указал на ситуации, когда команды разработчиков игр менялись, как в случае с Metroid, и на трудности, связанные с принятием новой кодовой базы или новым персоналом, желающим сделать игру своей собственной.

Что касается его следующей игры, он надеется, что она появится не через десять лет после Judas.

Я надеюсь, что в следующей игре мы создадим все основы функций для Judas, и теперь, что более важно, мы будем знать, как их использовать. Что работает хорошо, а что нет. Потому что это совершенно другая модель, чем та, что мы делали раньше. Это шутер от первого лица в глубоко иммерсивной среде с великолепными персонажами и всем прочим, но основы его работы радикально отличаются из-за того, что мы хотели сделать в игре по-другому, и просто пытались это осмыслить.

У Judas пока нет даты релиза, но когда игра будет готова, она выйдет на PS5, PC и Xbox Series X/S.