Над сюжетным шутером Judas работал основатель Arkane Studios и разработчики Middle-earth: Shadow of Mordor ©

Judas — это однопользовательский сюжетный шутер от студии Ghost Story Games, во главе которой стоит сам Кен Левин, известные по культовой серии экшенов Bioshock. Дебютный трейлер проекта появился в конце прошлого года, но ничего конкретного об игре неизвестно до сих пор. Тем не менее показанные кадры заинтриговали немалое количество геймеров во всем мире и, как оказалось, к созданию этой игры приложили руку множество именитых разработчиков индустрии.

О богатой истории разработки Judas поведал главный создатель игры Кен Левин. Как он уже отмечал в своем последнем интервью в разработке проекта успело принять действительно большое количество людей из-за длительного поиска верной концепции игры. Сегодня стало известно, что на ранних этапах производства Judas в команде активное участие принимал сам основатель студии Arkane и соавтор Dishonored Рафаэль Колантонио. По словам Левина он вместе с Колантонио долгое время успешно сотрудничали над проработкой концепта, но затем разработчик решил переключиться на "другие дела". После этого к разработке Judas были привлечены авторы Middle-earth: Shadow of Mordor, в частности продюсер игры, который до сих пор активно помогает в создании экшена.

Кен Левин также отдельно отметил команду сценаристов игры, которая получилась весьма необычной. По его словам, он намеренно привлекал писателей незнакомых с игровой индустрией. Левин хотел получить от них свежие идеи и реализовать новаторский подход для создания сюжета в Judas.

К чему приведут эксперименты Кена Левина в его амбициозной Judas мы сможем узнать уже после релиза. Проект запланирован к выходу на 2025 год для ПК и консолей.