По словам создателя BioShock, "аудитория вознаграждает сингловые игры, в которых нет монетизации"

Кен Левин, наиболее известный как создатель серии BioShock, рассказал, что в наши дни по-прежнему существует огромный спрос на традиционные однопользовательские игры, которые не соответствуют последним тенденциям, таким как добавленные онлайн-компоненты и монетизация, выходящая за рамки первоначальной цены.

В обширной беседе с Лоуренсом Зоннтагом из Nightdive Левин подробно рассказывает о философии своей новой студии Ghost Story Games в отношении игрового дизайна и о том, как её грядущая однопользовательская игра Judas вписывается в современный ландшафт AAA-релизов.

Левин чётко даёт понять, что не винит разработчиков игр за то, что он называет «скрытыми мотивами», помимо развлечения игроков, но он также подчёркивает успех «традиционных однопользовательских» релизов, когда вы просто покупаете игру, играете в неё, проходите, и всё, как в старые добрые времена.

Judas — очень олд-скульная игра. Покупая игру, вы получаете её целиком. В ней нет онлайн-компонентов, нет онлайн-сервиса, потому что всё, что мы делаем, направлено на то, чтобы рассказать историю и перенести игрока в мир игры.



Я не хочу никого оскорбить, кто так делал, потому что, послушайте, создание игр — дело дорогое, и нам очень повезло работать в компании, где в нас настолько верят, что говорят: «Хорошо, вы долго работали над этим, это будет стоить разумных денег, и мы не собираемся навязывать вам всё это».

Левин добавляет, что он «понимает, почему так происходит», и «никого не винит в попытках заработать на жизнь», но приводит в пример недавние хиты, такие как Baldur's Gate 3, Kingdom Come: Deliverance 2 и Clair Obscur: Expedition 33, как конкретные примеры нестандартных однопользовательских игр AAA-уровня, которые хорошо продавались и были невероятно тепло приняты.

Это игры, которые по сути являются традиционными одиночными, и в них нет такой монетизации. Я думаю, что аудитория ценит такие игры, особенно в AAA-сегменте, потому что они могут быть настолько дорогими, что разработчики ищут другие способы монетизации. Я просто благодарен, что нам позволяют этого не делать, ведь это даёт нам свободу разрабатывать игру исключительно для игрового опыта.

Judas — дебютный проект Ghost Story Games и первая игра Левина с момента выхода дополнения Burial at Sea к BioShock Infinite в 2014 году. Дата выхода пока неизвестна, но в 2022 году Bloomberg сообщил, что проект находится в «аду разработки» из-за выгорания, вызванного стилем управления Левина.