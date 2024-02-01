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об игре
Judas TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
7.5 63 оценки

Создатель BioShock Кен Левин заявил, что выбор игрока - это то, что будет выделять Judas

butcher69
Новости

Судя по сюжетному трейлеру Judas, показанному на выставке State of Play от Sony, следующая игра от автора Кена Левина, вероятно, взорвет наши умы, как это сделал оригинальный BioShock в далеком 2007 году. В статье, сопровождающей трейлер на PlayStation Blog, Левин, креативный директор Ghost Story games, задается простым вопросом: "Что, если бы вы могли выбирать, с кем дружить, а кому нанести удар в спину?".

Конечно, выбор игрока — не новость в видеоиграх, и в серии BioShock тоже иногда принимали решения, но это звучит более серьезно. Проливая свет на таинственную Judas, Левин заявляет: "В Judas мы хотели создать опыт, в котором эти решения и развитие сюжета зависят от вас. Потому что вы, как Иуда, являетесь движущей силой каждого события в истории с новым составом персонажей, которых вам предстоит узнать - и изменить - так, как вы еще не сталкивались в наших играх".

Действие Judas происходит в пустынных, забрызганных кровью коридорах Мэйфлауэра, космического города, где жителей обучают шпионить друг за другом, а машины контролируют все аспекты бизнеса, искусства и управления.

Авторитарное руководство "Мэйфлауэра" пыталось сделать из вас образцового гражданина, а вы спровоцировали революцию, разорвавшую общество на части. Соберете ли вы осколки воедино или оставите все это гореть?

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
SpacePRedator014

Больше похоже на ремастер Биошока Инфинит

1
Гена Транквилизатор

Ага, как в infinite, где выбор по итогу ни на что не влиял и был по приколу)))

0
Jarvis666

Так там и выборы были не существенные

0
Zlobin_Evgeny

Ну поглядим

0
Кей Овальд

Ну, как-то слишком БиоШок, как пока кажется.

0
Jarvis666

Игра будет в этом ублюдском 2k лаунчере? Если да, то минус фпс

0