ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Judas 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
7.3 137 оценок

Take-Two обещает выпустить новую игру от Кена Левина - Judas до 2028 года

Gutsz Gutsz

Компания Take-Two Interactive в своем свежем финансовом отчете за третий квартал 2026 фискального года официально подтвердила разработку и сроки выхода ряда ключевых проектов. Наряду с долгожданными новостями о следующей части BioShock, издатель уделил особое внимание Judas — новому сюжетному шутеру от студии Ghost Story Games, возглавляемой создателем оригинальной BioShock Кеном Левином.

Согласно отчету, Judas готовится к выпуску на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК до марта 2028 года. Проект позиционируется как амбициозное развитие идей нарративного шутера, где глубокая сюжетная составляющая и уникальный авторский стиль Левина играют ключевую роль. На данный момент разработка Judas находится на более продвинутой стадии, чем новая часть BioShock от студии Cloud Chamber, что делает её ближайшим крупным релизом компании в подобном жанре.

Для Take-Two выпуск этой игры является частью глобальной стратегии по расширению портфолио и укреплению позиций в сегменте качественных одиночных проектов. Издатель стремится диверсифицировать свой каталог, не полагаясь исключительно на будущие успехи Rockstar Games, и делает ставку на сильные авторские миры, способные привлечь широкую аудиторию любителей дистопических сеттингов.

Ранее сам Кен Левин заверял, что процесс создания игры идет стабильно. По его словам, команда довольна текущим прогрессом и планирует начать активнее делиться подробностями игрового процесса и деталями вселенной уже в ближайшее время.

Кен Левин заверяет, что разработка Judas идет стабильно и скоро команда начнет активнее делиться подробностями

Стоит отметить, что еще в прошлом году у Judas была намечена примерная дата выхода, однако позже авторам пришлось перенести проект для дополнительной полировки. Хотя в текущем финансовом плане издателя фигурирует окно до 2028 года, судя по возросшей активности разработчиков и статусу проекта в официальных документах, игра может увидеть свет гораздо раньше этой даты.

63
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
нитгитлистер

ознеачает ли это, что над ним наконец-то поставят эффекктивного менеджера? если так то я только за))

8
Иваныч из Тулы
7
Kaizer-Soze

Пускай Левин пилит игру, не мешайте. Один из немногих хороших разрабов 90х, кто еще что-то делает. Да игра может не получится, но он по крайней мере делает игру в которую ему самому хотелось бы поиграть, как в 90х было принято, а не игру которую эффективные менеджеры потребовали сделать.

7
Dimitriy S

Делал...

3
BumblingDrake

главное не выпустить побыстрее а оптимизировать нормаьно

2
K0t Felix

Тут для начала, нужно и геймплеем ознакомится

1
HellowRainbow

Ох уже это юдэ. Одни обещания

2
John15

Во-во,уже завтра я про эту "новость" забуду.

1
igrokboy

Блаблабла. Переносят ежегодно.

2
FumblingLysanias
Согласно отчету, Judas готовится к выпуску на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК до марта 2028 года -

Видимо в отчёте на март 2028 года,новое поколение соснолек ещё не фигурирует!🤣 А как же новый Хвох в коне 2027?!🤣

2
Фентеплюхер

да-да обесчают они))) че там когда гта6 в ноябре 2026го выйдет? ))

1
RMP
-Вы уже закончили мой проект?
-Еще нет.
-А на какой вы сейчас стадии?
-"Скоро начнем"...
1
bohdan2015

Ну щас пойдут следующие блоги о разработке))

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ