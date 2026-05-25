Take-Two перенесла релиз Judas от Кена Левина на 2028-2029 год

Издательство Take-Two обновило график выхода проектов в своём финансовом отчёте. Согласно документу, долгожданная Judas от Кена Левина выйдет в 2028/2029 фиксальном году, то есть в период с апреля 2028 по март 2029 года.

Это означает, что суммарная разработка Judas может занять более десяти лет. Остаётся ждать, оправдает ли игра надежды фанатов после столь долгого ожидания.

Новые сроки выпуска Judas вызывают у части аудитории опасения, что к моменту выхода игра может потерять актуальность, ведь с момента выхода последнего крупного проекта Левина пройдёт почти 15 лет.