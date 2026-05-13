В Judas не будет сверхреалистичной графики: студия делает упор на стилизацию

Кен Левин в интервью изданию IGN объяснил, почему в его проектах никогда не было погони за передовой графикой.

По словам Левина, ни одна из его команд, за исключением периода работы над SWAT 4, не ставила во главу угла максимальное визуальное сходство с реальностью. Вместо этого он всегда отдавал предпочтение стилизации. Левин уверен: сверхреалистичное изображение требует огромных вложений, но при этом стремительно устаревает:

Это дорого, и такие вещи стареют хуже, чем качественная стилизация. BioShock, как мне кажется, до сих пор выглядит хорошо именно потому, что не пытался сверхреалистично отрисовать каждую гайку и болт.



Если у вас в студии правильный подход и хороший арт-директор, вам не нужно всё время гнаться за технологиями.

Зато Judas не потребует от PC-игроков сверхмощного железа: Левин признаётся, что команде пришлось проделать колоссальную работу в части нарратива, но с технической стороны игра не будет ресурсоёмкой.

Дата выхода Judas на данный момент неизвестна.