Файтинг по аниме "Магическая битва" получил трейлер с новыми персонажами

Bandai Namco представила новый трейлер игры Jujutsu Kaisen: Cursed Clash по аниме «Магическая битва». В нем авторы показали Юту Оккоцу и Сугуру Гето — двух персонажей, которые пополнят ростер бойцов.
В Jujutsu Kaisen: Cursed Clash игрокам предстоит сражаться в формате 2х2. В файтинге также появится кооперативный режим для игры с друзьями и сюжетная кампания по мотивам первого сезона «Магической битвы».
Релиз Jujutsu Kaisen: Cursed Clash запланирован на 2 февраля 2024 года на PC, PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One и Series X/S. В будущем файтинг получит дополнение, которое станет бесплатным для владельцев Deluxe и Ultimate-изданий.