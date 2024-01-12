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Jujutsu Kaisen: Cursed Clash 02.02.2024
Экшен, Файтинг, Аниме
7.8 24 оценки

Файтинг по аниме "Магическая битва" получил трейлер с новыми персонажами

Simple Jack
Новости

Bandai Namco представила новый трейлер игры Jujutsu Kaisen: Cursed Clash по аниме «Магическая битва». В нем авторы показали Юту Оккоцу и Сугуру Гето — двух персонажей, которые пополнят ростер бойцов.

В Jujutsu Kaisen: Cursed Clash игрокам предстоит сражаться в формате 2х2. В файтинге также появится кооперативный режим для игры с друзьями и сюжетная кампания по мотивам первого сезона «Магической битвы».

Релиз Jujutsu Kaisen: Cursed Clash запланирован на 2 февраля 2024 года на PC, PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One и Series X/S. В будущем файтинг получит дополнение, которое станет бесплатным для владельцев Deluxe и Ultimate-изданий.

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