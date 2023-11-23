Свежий трейлер аниме-файтинга Jujutsu Kaisen: Cursed Clash знакомит игроков с новыми бойцами

Кенто Нанами, Махито и другие герои были показаны в новом трейлере файтинга Jujutsu Kaisen: Cursed Clash по мотивам аниме "Магическая битва". В честь надвигающегося релиза игры, компания Bandai Namco решила познакомить игроков с оставшейся четвёркой бойцов, раскрыв их стиль боя в зрелищном ролике.
Новый трейлер показывает игровой процесс за Кенто Нанами, Махито, а также Есо и Кечизу. Судя по опубликованным кадрам, Нанами в бою будет полагаться на своё оружие и сражение в ближнем бою. Махито же предпочитает рукопашный стиль боя, в котором он использует духовную энергию. Есо и Кечизу, в свою очередь, представляют собой уникальный дуэт, позволяя им меняться местами прямо во время комбинации ударов.
Релиз Jujutsu Kaisen: Cursed Clash состоится уже 2 февраля 2024 года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК.