Свежий трейлер аниме-файтинга Jujutsu Kaisen: Cursed Clash знакомит игроков с новыми бойцами

Динамичная игра в жанре 3D-экшен, в которой вы можете погрузиться в мир популярного аниме и манги Jujutsu Kaisen. Вам доступна сюжетная кампания, созданная по мотивам оригинального произведения Гэгэ Акутами, а также возможность сражаться в режиме онлайн с другими игроками.

На выбор доступно более чем 15 персонажей, каждый из которых обладает уникальными способностями и стилем боя. Сформируйте свою команду из двух бойцов и сражайтесь против других команд в битвах «два на два». Во время сражений вам необходимо использовать мощные командные атаки и комбо, а также учитывать синергию и динамику между персонажами.

В игре вы встретитесь с такими любимыми героями, как Итадори Юдзи, Кугисаки Нобара, Фушигуро Мегуми, Годжо Сатору и другими. Вы также столкнётесь с опасными Проклятиями, такими как Махито, Ханами и Джого. Вам предстоит защитить человечество от этих монстров, используя силу Проклятой Энергии.