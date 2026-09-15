Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton перенесли на 2027 год - авторы Vampire Survivors добавили новых героев

Shueisha Games и poncle объявили о переносе Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton. Многопользовательский экшен в жанре survival, созданный авторами Vampire Survivors по мотивам манги Гэгэ Акутами, больше не выйдет в 2026 году — релиз состоится в 2027-м. Игра разрабатывается для PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam.

Одновременно разработчики представили второй официальный трейлер, в котором показали новые фрагменты игрового процесса и более 20 персонажей, доступных на старте. Среди них Юдзи Итадори, Мегуми Фусигуро, Нобара Кугисаки, Сатору Годжо и Юта Оккоцу. Ролик сочетает анимационные сцены с продолжительными отрывками сражений.

По своей основе Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton напоминает Vampire Survivors: игрок управляет персонажем с видом сверху, автоматически атакует многочисленных противников и старается пережить волну за волной врагов. Однако poncle дополнила привычную формулу элементами многопользовательского батл-рояля.

Во время матча участники развивают своих героев, выбирая новые способности и оружие. У каждого персонажа есть собственные особенности, а правильное сочетание улучшений позволяет создавать эффективные билды и синергии. Важную роль также играют позиционирование и маневрирование, поскольку победить одними лишь характеристиками персонажа не получится.

Особенностью матчей станет финальная стадия: после основной части два лучших игрока встретятся в отдельном поединке, который определит победителя. Дополнительное влияние на ход сражения оказывает механика Rule Addition. Когда игрок набирает 100 очков, она позволяет получить эффект, способный помешать соперникам и изменить расстановку сил.

Изначально Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton должна была выйти до конца 2026 года, однако теперь поклонникам Jujutsu Kaisen придётся ждать игру до следующего года.