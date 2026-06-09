Создатель Vampire Survivors и издательство Shueisha Games анонсировали экшен-рогалик JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON

Разработчик poncle, известный по игре Vampire Survivors, совместно с издательством Shueisha Games представил проект под названием JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON. Игра представляет собой многопользовательский экшен-рогалик в жанре королевской битвы во вселенной популярной франшизы Jujutsu Kaisen.

Проект разрабатывается создателем Vampire Survivors Лукой Галанте и его студией poncle при поддержке издательства Shueisha Games. В JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON игрокам предстоит выбрать 1 из персонажей вселенной и сразиться с проклятыми духами, а также с другими магами. Выход игры запланирован на 2026 год. Проект будет доступен на персональных компьютерах в сервисе Steam, а также на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Игровой процесс совмещает элементы автоматического шутера и королевской битвы. Матчи рассчитаны на участие до 8 человек в многопользовательском режиме, но также предусмотрена возможность одиночной игры. Персонажи атакуют противников автоматически, поэтому основное внимание в геймплее уделено перемещению по арене, позиционированию и тактическому применению различных эффектов. Уничтожая волны врагов, игроки собирают очки опыта и повышают уровень, что дает возможность выбирать новые навыки прямо во время матча для усиления своего персонажа.

Важной частью игрового процесса является соревнование за очки. Набрав 100 очков, игрок может активировать механику добавления правил, которая позволяет создавать помехи для соперников и перехватывать лидерство в матче. В финальной стадии раунда 2 лучших участника, набравших наибольшее количество очков, сходятся в дуэли формата 1 на 1, где определяется единственный победитель матча.

На момент релиза в игре будет представлено более 20 персонажей из вселенной Jujutsu Kaisen, включая таких героев, как Юдзи Итадори, Нобара Кугисаки и Мегуми Фусигуро. Каждый боец обладает индивидуальным стилем ведения боя и особыми приемами, воспроизводящими знаковые техники из первоисточника, включая Расширение территории и Черную молнию. Доступ к новым персонажам открывается при выполнении определенных условий. Во время битвы на арене также могут появляться сильные боссы, что добавляет хаоса в противостояние магов и проклятий.

Оригинальная манга Jujutsu Kaisen, созданная Гэгэ Акутами, издавалась с 5 марта 2018 года по 30 сентября 2024 года и насчитывает 30 томов, а ее общий мировой тираж превысил 150 млн копий. Аниме-адаптация франшизы включает несколько сезонов и полнометражных фильмов, последний из которых транслировался на экранах с января по конец марта 2026 года. Страница экшена JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON уже запущена в Steam, где проект можно добавить в список желаемого.