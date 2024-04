Jump Ship - новый шутер от создателей Wolfenstein, A Way Out и It Takes Two

Во время показа проектов-участников программы ID@XBOX была представлена первая игра от Keepsake Games. Стало известно, что ее официальное название — Jump Ship — до сих пор она была известна как HyperSpace: Pirates of Atira — и что она будет выпущена в раннем доступе на ПК.

Ниже вы увидите первый официальный трейлер игры (ранее в Интернете были доступны только материалы тестовых версий игры).

Jump Ship — это кооперативный шутер от первого лица, в котором помимо сражений на поверхности планет мы будем сталкиваться с противниками, управляя своим космическим кораблем.

Создатели описывают свой проект как «Sea of Thieves в космосе» — и действительно, между этими играми много общего. В Jump Ship важным будет разделение задач между членами экипажа. Один человек может управлять кораблем, другой — стрелять по приближающимся врагам, а остальная часть команды будет ремонтировать или сортировать приобретенные предметы.

Команда может состоять максимум из 4 игроков. Также можно будет играть в одиночку.

Jump Ship не будет предлагать никакого PvP-режима — единственной угрозой для экипажа является искусственный интеллект, который, среди прочего, будет включать в себя: она атаковала наш корабль.

Стоит отметить, что Keepsake Games — небольшая шведская студия (около 10 человек), состоящая из ветеранов (они работали, в частности, над A Way Out, It Takes Two и Wolfenstein: The New Order). На данный момент команда не раскрыла дату выхода Jump Ship, хотя предположила, что дебют игры можно ожидать в конце этого года.