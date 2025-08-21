Jump Space отправляется в ранний доступ 19 сентября: космос, кооперация и миссии ждут игроков

Кооперативный шутер от первого лица Jump Space выйдет в раннем доступе на Xbox Series и PC через Steam 19 сентября, сообщили разработчики из Keepsake Games. Игра рассчитана на команду из четырех игроков и сочетает управление космическим кораблем, пешие исследования и захватывающие космические сражения. Командная работа здесь важна как никогда — без согласованной работы экипажа корабль быстро окажется в беде.

Игроки смогут модернизировать и настраивать свой корабль, добывать ресурсы для выживания и адаптировать его как для обороны, так и для атаки. Плавное переключение между управлением кораблем, исследованием астероидов и космическими прогулками добавляет динамики, а возможность саботажа вражеских кораблей открывает новые тактические подходы.

В Jump Space нет фиксированных классов — каждый игрок может выбирать роль на лету: пилотировать, чинить системы, тушить пожары или исследовать планеты. Миссии с элементами случайности делают каждый проход уникальным, а свободное перемещение между кораблем, космосом и планетой обеспечивает ощущение настоящего космического приключения.

Игра одинаково интересна как с друзьями, так и в одиночку: можно летать всей командой или экспериментировать в одиночку. Jump Space обещает стать захватывающим симулятором космических миссий, где стратегия, импровизация и командная работа решают всё.