Кооперативная игра в космосе Jump Ship добавлена в список желаний 700 000 раз

Jump Ship, сочетающая в себе No Man’s Sky, Starfield и FTL, пользуется большой популярностью. Обладая чрезвычайно многообещающей, бесшовной кооперативной динамикой, предстоящая космическая игра уже попала в 700 000 списков желаний Steam.

Об этом сообщил Дэниел Каплан, один из соавторов Jump Ship и соучредитель ее разработчика Keepsake Games.

Наша игра Jump Ship сумела получить более 700 тыс. списков желаний. Какое безумие и фантастическое событие — быть частью этого! Я очень рад, что вы все можете поиграть, но в то же время я никогда не работал над игрой, которая была бы так раскручена перед релизом.

На данный момент Jump Ship занимает 31-е место в глобальном списке желаний Steam, даже выше State of Decay 3, Europa Universalis 5 и новой игры Fable.

Выход Jump Ship запланирован на 2025 год