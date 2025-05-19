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Jump Ship 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
6.9 14 оценок

Кооперативная игра в космосе Jump Ship добавлена в список желаний 700 000 раз

monk70 monk70

Jump Ship, сочетающая в себе No Man’s Sky, Starfield и FTL, пользуется большой популярностью. Обладая чрезвычайно многообещающей, бесшовной кооперативной динамикой, предстоящая космическая игра уже попала в 700 000 списков желаний Steam.

Об этом сообщил Дэниел Каплан, один из соавторов Jump Ship и соучредитель ее разработчика Keepsake Games.

Наша игра Jump Ship сумела получить более 700 тыс. списков желаний. Какое безумие и фантастическое событие — быть частью этого! Я очень рад, что вы все можете поиграть, но в то же время я никогда не работал над игрой, которая была бы так раскручена перед релизом.

На данный момент Jump Ship занимает 31-е место в глобальном списке желаний Steam, даже выше State of Decay 3, Europa Universalis 5 и новой игры Fable.

Выход Jump Ship запланирован на 2025 год

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Генерал Анатолий

Всегда поражали такие новости, где какая-нибудь игра от ноунеймов хвалится сотнями тысяч в списках желаемого (потом, естественно 5 тыщ онлайна собирает игра). Я вот не могу себе представить, что 700 тысяч человек зайдут на страницу этой игры и кликнут "добавить в список желаемого". Разводка какая-то в этом есть

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Hevin

Вишлисты очень хорошо продвигают игру в самом стиме, давая рекламу проекту