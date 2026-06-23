Оружие к бою: для космического шутера Jump Space вышло крупнейшее обновление

Шведская студия Keepsake Games выпустила глобальный патч The Weapons Update для кооперативного PvE-шутера Jump Space. По словам разработчиков, это самое масштабное контентное расширение в истории проекта, которое полностью перерабатывает ключевые механики игрового процесса. Авторы подготовили огромный список нововведений и сразу после релиза представили специальный динамичный запускной трейлер.

Главным новшеством стала глобальная переработка системы добычи ресурсов, чертежей и улучшения модулей. Игроки теперь могут находить уникальное вооружение во время миссий, сканировать его и добавлять готовые чертежи в специальный сборщик для последующего крафта и прокачки. Арсенал пополнился новыми видами пушек, включая пулемёт Vulcan Minigun и тяжелую пушку Thunderhead, а все старые орудия получили увеличенную дальность стрельбы.

Вторым важным событием стало появление третьего доступного космического корабля под названием Hammerhead.

Этот бронированный звездолёт выступает в роли классического танка, способного поглощать тонны урона и отвечать врагам сокрушительным огнём. Техническая команда полностью изменила механику выживания экипажа и добавила инструмент для физического ремонта пробоин в обшивке судна.

Для более детальной информации об изменениях можно перейти на официальную новость в Steam.

Релиз патча состоялся 23 июня 2026 года в цифровом магазине Steam, где у игры также появилась очень важная функция мгновенного переподключения к лобби при сбое сети. Опробовать новые типы вооружения, оценить мощь корабля Hammerhead и скачать файлы обновления можно на странице проекта.