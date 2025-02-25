Sea of Thieves и Left 4 Dead в космосе выйдет этим летом - смотрим новый трейлер Jump Ship

Издательство Coffee Stain Publishing и студия Keepsake Games представили новый трейлер кооперативного шутера от первого лица Jump Ship, который отправит игроков в глубокий космос. Игра обещает динамичные миссии с элементами исследования, где команда игроков будет управлять собственным кораблем, отражать атаки врагов и бороться за выживание в суровой среде.

Jump Ship сочетает в себе элементы тактического шутера и симулятора космического путешествия. Геймплей предполагает разделение обязанностей среди членов экипажа: один игрок управляет кораблем, другой чинит повреждения и тушит пожары, а остальные отправляются на абордаж вражеских судов или исследуют заброшенные космические станции. Разработчики обещают масштабные, вручную созданные локации, среди которых гигантские астероидные поля, загадочные туманности и разрушенные корабли, скрывающие ценные ресурсы и чертежи новых технологий.

Опасность в Jump Ship исходит не только от врагов — игрокам придется справляться с угрозами окружающей среды, включая солнечные вспышки и метеоритные дожди, способные моментально уничтожить судно. По словам разработчиков, они вдохновлялись классическими кооперативными играми, такими как Sea of Thieves и Left 4 Dead, добавляя в геймплей элементы тактического взаимодействия и случайных событий.

Ранний доступ Jump Ship стартует летом этого года на ПК (Steam) и Xbox Series. Разработчики планируют активно учитывать отзывы игроков для дальнейшей доработки проекта