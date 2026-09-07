Подводное приключение Jupiter & Mars: Definitive Edition выйдет на Nintendo Switch уже 10 сентября

Tigertron анонсировала Jupiter & Mars: Definitive Edition для Nintendo Switch. Улучшенная версия подводного приключения выйдет уже 10 сентября.

Оригинальная Jupiter & Mars появилась в 2019 году на PlayStation 4 с опциональной поддержкой PlayStation VR, а позднее стала доступна и на гарнитурах Quest. Теперь игра впервые доберётся до Nintendo Switch в обновлённом виде.

Definitive Edition получит новую стандартную перспективу от третьего лица, графические улучшения и ряд изменений, призванных сделать игровой процесс удобнее. Кроме того, разработчики добавят новую финальную композицию Blue Life, автором которой стал легенда японской электронной музыки Кен Исии.

Таким образом, Switch-версия предложит не просто перенос оригинальной Jupiter & Mars, а доработанный вариант игры с обновлённой визуальной составляющей, новой перспективой и дополнительным музыкальным контентом.