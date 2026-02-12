Jurassic Park Classic Games Collection снимут с продажи 31 марта 2026 года

Limited Run Games объявила, что сборник Jurassic Park Classic Games Collection будет удалён из цифровых магазинов 31 марта 2026 года. После этой даты приобрести коллекцию станет невозможно, однако все пользователи, уже купившие её, сохранят доступ к играм.

В России сборник доступен в Steam по цене 1100 рублей. Релиз состоялся в ноябре 2023 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

В коллекцию вошли семь обновлённых версий классических проектов по мотивам фильма «Парк Юрского периода», включая Jurassic Park 8-BIT и 16-BIT, Operation Genesis, Rampage Edition, а также Part 2: The Chaos Continues в разных версиях.