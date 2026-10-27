The Lost World: Jurassic Park Arcade получила неофициальный ПК-порт с трассировкой лучей, DLAA, новой погодой и режимами

The Lost World: Jurassic Park — один из моих любимых аркадных рельсовых шутеров. Игра работала на аппаратной платформе SEGA Model 3 и выглядела совершенно невероятно, когда вышла в 1997 году. И сегодня для неё выпустили неофициальный ПК-порт.

Самое впечатляющее здесь — наличие нативной трассировки лучей. Если точнее, этот ПК-порт поддерживает трассируемые лучами тени от солнца. Кроме того, доступны ambient occlusion, дымка на расстоянии, bloom, а также процедурные небо и облака.

Более того, этот неофициальный ПК-порт способен обеспечить более чёткое изображение, чем аркадная версия, поскольку поддерживает MSAA и NVIDIA DLAA. Также реализована поддержка HD-текста и интерфейса, а также пакетов HD-текстур.

И это ещё не всё. В игре появилась новая погодная система с сильным дождём, мокрой землёй и молниями во время сцен с тираннозавром. На ночных уровнях также появился современный фонарик. Обновление добавляет и новые режимы, включая Boss Fight и Survival. Кроме того, игроки могут отслеживать свои достижения и статистику.

Для многих поклонников Jurassic Park это станет настоящей мечтой. Поэтому, если вы один из них, можете скачать этот неофициальный ПК-порт отсюда. Как и всегда, он не содержит никаких игровых ресурсов. Для запуска потребуется собственный ROM-файл. Обратите внимание, что ПК-порт совместим только с японской версией Rev. A для Sega Model 3 Step 1.5.