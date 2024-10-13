Jurassic Park: Survival от Saber Interactive может выйти уже в следующем году

Как стало известно, на сайте Filmaffinity, который отслеживает даты выхода фильмов и видеоигр, появилась отметка о том, что предстоящий однопользовательский экшен Jurassic Park: Survival от Saber Interactive выйдет уже в следующем году. До этого момента создатели игры не сообщали конкретные сроки выхода игры.

В игре рассказывается про ученую Майю Джоши, которая не успела эвакуироваться со злополучного острова Нублар. Когда парк динозавров выходит из-под контроля, Майя оказывается в смертельной ловушке вместе с обитателями доисторической эпохи. Ей придется применить все свои навыки и знания, чтобы как можно дольше продержаться в этом опасном мире и выжить там, где другие погибли. Игра, по слухам, будет похожа на Alien: Isolation.

Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Известно, что игра получит официальный текстовый перевод на русский язык.