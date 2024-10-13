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Jurassic Park: Survival 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица
7.8 55 оценок

Jurassic Park: Survival от Saber Interactive может выйти уже в следующем году

AceTheKing
Новости

Как стало известно, на сайте Filmaffinity, который отслеживает даты выхода фильмов и видеоигр, появилась отметка о том, что предстоящий однопользовательский экшен Jurassic Park: Survival от Saber Interactive выйдет уже в следующем году. До этого момента создатели игры не сообщали конкретные сроки выхода игры.

В игре рассказывается про ученую Майю Джоши, которая не успела эвакуироваться со злополучного острова Нублар. Когда парк динозавров выходит из-под контроля, Майя оказывается в смертельной ловушке вместе с обитателями доисторической эпохи. Ей придется применить все свои навыки и знания, чтобы как можно дольше продержаться в этом опасном мире и выжить там, где другие погибли. Игра, по слухам, будет похожа на Alien: Isolation.

По слухам, Jurassic Park: Survival будет похожа на Alien: Isolation

Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Известно, что игра получит официальный текстовый перевод на русский язык.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MelodiousTristram

😎👍

2
Пользователь ВКонтакте

Чудище на скрине страшнее динозавров. // Игорь Сергеев

0
Пользователь ВКонтакте

За год многое может поменяться)) Самоубийцы тоже выходили не торопясь))))) // Константин Игоревич

0
ValSpain

че за свитфбеби на картинке?

0
супер пиявка

круто! но жаль что игра от первого лица

-5
HappyWylde

зашебись аватарка

1
Пользователь ВКонтакте

Наоборот - КЛАССС!!! Полное погружение в игровой процесс!!! 😁👍👍 // Алексей Евреинов

-1