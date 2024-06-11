Jurassic Park: Survival представит как новые, так и знакомые локации на Исла Нублар

Анонсированная на The Game Awards в декабре прошлого года, игра Jurassic Park: Survival, безусловно, привлекла внимание обещанием однопользовательского приключения, в котором игроки будут выживать против ужасающих динозавров на культовом острове Нублар. Недавно появились некоторые интересные новые подробности об игре благодаря интервью с людьми, стоящими за игрой, опубликованному IGN.

Для начала, было подтверждено, что хотя Jurassic Park: Survival, конечно, заставит игроков исследовать знакомые места из фильма, такие как Центр посетителей и загон тираннозавра, в игре также будут представлены совершенно новые места на острове Нублар.

«Мы работали со всеми заинтересованными сторонами над тем, как бы выглядел остров после событий фильма», — сказал Джон Мельхиор, исполнительный продюсер Universal Products and Experiences. «Сюда входят области, которые мы все любим, такие как Центр посетителей и загон тираннозавра. Но также то, чего мы не увидели, то, что не было частью тура или было отрезано штормом. Те, кто был на острове, должны были остаться там на ночь, так что это значит? Что бы они увидели и где бы остановились, если бы все прошло по плану? Вот с чего мы начинаем. Одно можно сказать наверняка — остров является такой же частью истории, как персонажи и динозавры».

Тем временем Оливер Холлис-Лейк, креативный директор игры в Saber Interactive, также подтвердил, что в игре появятся новые персонажи — в дополнение к Майе, главной героине игры — а на вопрос о том, будут ли в игре также представлены новые виды динозавров, которых мы не видели в оригинальном фильме «Парк Юрского периода», Мельхиор ехидно подразнил: «Жизнь находит выход...»

Какой именно игрой будет Jurassic Park: Survival? Подробности на этот счет пока скудны (хотя в сообщениях утверждается, что она черпает вдохновение из Alien: Isolation), но, согласно краткому описанию Холлис-Лейка, игрокам придется «использовать смесь интеллекта, выдержки и терпения, чтобы пережить многочисленные испытания острова».

«Остров полон различных типов местности, многие из которых довольно сложные», — сказал Холлис-Лейк. «Игроку придется проявлять осторожность и планировать в некоторых случаях, заранее проверяя маршруты. Также будут моменты, когда игроку нужно будет очень осторожно перемещаться по окружающей среде, чтобы избежать внимания определенных хищников. Майя, главная героиня, не является ни сверхчеловеком, ни героем боевиков. На каждом углу ее поджидают реальные опасности, и игроку нужно будет использовать смесь интеллекта, выдержки и терпения, чтобы пережить многочисленные испытания острова».

Jurassic Park: Survival находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и ПК.