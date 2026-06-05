После месяцев тишины: авторы Jurassic Park: Survival заверили, что игра активно развивается

После длительного периода практически полного отсутствия новостей вокруг Jurassic Park: Survival поклонники наконец получили повод для оптимизма. Компания Saber Interactive подтвердила, что разработка проекта продолжается, а сама игра, по словам руководства студии, «выглядит очень солидно».

Напомним, Jurassic Park: Survival была анонсирована ещё в конце 2023 года и сразу привлекла внимание фанатов культовой франшизы. Однако после публикации дневника разработчиков в 2025 году информация о проекте практически перестала появляться, что породило множество вопросов о его судьбе.

Теперь генеральный директор Saber Interactive Мэтт Карч в комментарии для Game File подтвердил, что поводов для беспокойства нет. Игра находится в активной разработке, а команда продолжает работу над проектом.

Любопытно, что оживление вокруг Jurassic Park: Survival совпало с возвращением активности всей франшизы. Официальные аккаунты «Парка Юрского периода» несколько месяцев практически не публиковали новостей, а затем неожиданно вернулись с сообщением «Мы снова в строю». Параллельно возобновились обновления для Jurassic World Evolution 3, которые ранее были временно приостановлены.

Пока неизвестно, покажут ли Jurassic Park: Survival в рамках Summer Game Fest, однако сам факт выхода студии из информационного затишья уже выглядит обнадёживающим. Для многих поклонников динозавров именно этот проект остаётся одной из самых ожидаемых игр по лицензии за последние годы.

На фоне успеха последних крупных проектов Saber Interactive такие новости звучат особенно многообещающе. Полноценного геймплея всё ещё нет, но после месяцев неопределённости фанаты хотя бы получили главное подтверждение — Jurassic Park: Survival не только жива, но и уверенно движется к релизу.