Saber Interactive представила видео о создании однопользовательского приключения Jurassic Park: Survival

Saber Interactive представила видео о создании Jurassic Park: Survival — однопользовательского приключения, которое перенесёт игроков на легендарный остров Нублар в новой истории, происходящей всего через день после событий культового фильма 1993 года. Проект создаётся в сотрудничестве с NBCUniversal и обещает воплотить мечту поклонников — впервые исследовать парк в полной мере.

Разработчики воссоздали остров с предельной точностью: от знаменитых ворот до центра для посетителей и ранее невиданных локаций. Игрокам предстоит примерить роль доктора Майи Джоши (Паял Мистри), учёной InGen, оставленной на Нубларе. Геймплей сочетает стелс и экшен от первого лица, а динозавры воспроизведены с максимальной верностью фильму — в поведении, движениях и внешнем виде.

Ключевые элементы:

Свобода исследования — полное погружение в Нублар с его опасной фауной и секретами.

Выживание среди хищников — отвлекайте, скрывайтесь и сражайтесь с культовыми динозаврами.

Использование ресурсов — находите нестандартные решения, чтобы преодолеть угрозы.

Игра выйдет на PS5, Xbox Series и PC через Steam. Дата релиза пока не раскрыта, но уже ясно: "Парк юрского периода" оживёт как никогда раньше.