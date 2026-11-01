Слух: Jurassic Park: Survival станет игрой с открытым миром, а геймплей покажут на TGA 2026

Ожидаемый приключенческий экшен Jurassic Park: Survival от Saber Interactive претерпел масштабные изменения в концепции и превратился в проект с открытым миром, сообщают инсайдеры. По их данным, вместо линейного повествования игрокам предложат полную свободу исследования острова Исла-Нублар. Официального подтверждения от разработчиков или издательства Universal на данный момент нет.

Источники утверждают, что в новой версии игры пользователи смогут беспрепятственно перемещаться по ключевым зонам острова, находить скрытые локации, которые не вошли в культовый фильм Стивена Спилберга 1993 года, и динамически сталкиваться с десятками видов динозавров в их естественной среде обитания. Изначально проект позиционировался как одиночный сурвайвал-хоррор от первого лица с упором на стелс в проработанных, но ограниченных декорациях.

Главным событием для фанатов франшизы должен стать геймплейный дебют на церемонии The Game Awards 2026 в декабре этого года. Инсайдеры заявляют, что Saber Interactive готовит масштабную демонстрацию игрового процесса, где впервые детально раскроет выживальческие механики, гаджеты главной героини (ученой InGen Майи Джоши) и искусственный интеллект доисторических хищников.

Эта информация выглядит логичной на фоне затянувшегося молчания авторов. С момента громкого анонса на TGA 2023 студия практически не делилась материалами: летом 2025 года был показан лишь короткий производственный дневник с концепт-артами. При этом осенью 2026 года креативный директор Saber Тим Уиллитс подчеркнул, что команда сознательно не показывает сырой пре-альфа материал и ждет «подходящего времени» для полноценного камбэка. Декабрьское шоу отмечает ровно три года с начала маркетинговой кампании.

Дополнительно в отчетах упоминается, что Universal рассматривает возможность создания собственного внутреннего игрового подразделения для прямого издания крупных тайтлов по своим франшизам. Сейчас компания полностью полагается на сторонних партнеров (таких как Saber Interactive и Frontier Developments). Ожидается, что Jurassic Park: Survival может стать частью новой, более агрессивной стратегии медиагиганта на игровом рынке.