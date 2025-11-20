Трейлер Jurassic Park: Survival представил героиню - ученую, застрявшую на Исла Нублар

Saber Interactive, известная своей работой над Space Marine 2, выпустила новый трейлер приключенческого экшена Jurassic Park: Survival. Ролик посвящён главной героине — доктору Майе Джоши, которую озвучивает актриса Паял Мистри.

По сюжету Майя является сотрудницей корпорации InGen, лично нанятой Генри Ву. Когда на Исла Нублар произошёл коллапс, ей не удалось эвакуироваться вместе с другими специалистами. Теперь героине предстоит бороться за жизнь в окружении доисторических хищников и опасных тайн парка. Разработчики подчёркивают, что Майя — «смелая и сильная, но при этом уязвимая», что делает её образ более приземлённым и драматичным.

В трейлере представлены кадры пре-альфа геймплея, внутриигровые сценки, а также фрагменты захвата движений Паял Мистри, раскрывающие, как создаётся персонаж.

Jurassic Park: Survival — однопользовательский экшен по мотивам культовой франшизы, впервые анонсированный в 2023 году. Проект создаётся для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Epic Games Store), а также получит текстовую локализацию на русском языке. Игра обещает атмосферное приключение о выживании, где каждая встреча с динозавром может стать последней.