За сценарий сурвайвл-хоррора Jurassic Park: Survival отвечает Эшли Купер - сценаристка Warhammer 40,000: Space Marine 2

Сообщается, что сценаристкой предстоящего сурвайвл-хоррора Jurassic Park: Survival от студии Saber Interactive стала Эшли Купер. Это стало известно из резюме разработчицы.

Студия и разработчица уже работали вместе - Купер ответственна за сценарий недавней Warhammer 40,000: Space Marine 2. По всей видимости Saber Interactive и Эшли Купер остались довольны получившимся тандемом, решив продолжить сотрудничество.

Игра получит официальный текстовый перевод на русский язык и выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.