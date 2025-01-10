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Jurassic Park: Survival 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица
8 64 оценки

За сценарий сурвайвл-хоррора Jurassic Park: Survival отвечает Эшли Купер - сценаристка Warhammer 40,000: Space Marine 2

AceTheKing
Новости

Сообщается, что сценаристкой предстоящего сурвайвл-хоррора Jurassic Park: Survival от студии Saber Interactive стала Эшли Купер. Это стало известно из резюме разработчицы.

Студия и разработчица уже работали вместе - Купер ответственна за сценарий недавней Warhammer 40,000: Space Marine 2. По всей видимости Saber Interactive и Эшли Купер остались довольны получившимся тандемом, решив продолжить сотрудничество.

Игра получит официальный текстовый перевод на русский язык и выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.

4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Ивасик
Эшли Купер - сценаристка Warhammer 40,000: Space Marine 2
5
SkyraX

игра точно выйдет после выхода нвидиа 50, чтоб еще больше забить болт на оптимизацию

0
K0t Felix

Некуда больше забивать болт, все и так очень и очень плохо

0
Grizzly_GC

Это плохо.

-2
Sion2

Согласен. Сценарий спейс марин 2 кал. Да и сама игра повесточный кал.

-3