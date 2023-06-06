Авторы Jurassic World Evolution 2 отпразднуют 30-летие фильма "Парка Юрского периода" бесплатным обновлением ©

Frontier Developments объявила о том, что в четверг 8 июня игроки Jurassic World Evolution 2 получат бесплатное обновление базовой игры, посвященное 30-летию со дня выхода фильма "Парк Юрского периода". Обновление будет доступно для всех игроков на ПК через Steam, Epic Games Store, Windows Store и GeForce Now, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 и Xbox One.

Окунитесь в ностальгию 65 миллионов лет назад, используя более 20 знаковых декоративных предметов, мгновенно узнаваемых по любимому фильму 1993 года от Universal Pictures и Amblin Entertainment. Обновление содержит все, что нужно игрокам, чтобы создать идеальный образ "Парка Юрского периода" - от красочной статуи вечно улыбающегося мистера ДНК, оригинального талисмана парка, до классических шлюзовых ворот из оригинального фильма.

Поклонники смогут установить новую баннерную арку с незабываемыми словами "Когда динозавры правили Землей", построить фреску Les Gigantes, которая изображает сцены только что сбежавших велоцирапторов, охотящихся за Тимом и Лекс, и разместить Энергетический бункер, в котором укрываются некоторые из центральных персонажей фильма.

Кроме того, в обновлении игроки смогут направлять гостей и персонал по своим паркам, используя набор классических тропинок, точно созданных для создания аналогов Парка Юрского периода. Обновление дополняют декоративные элементы, такие как скелеты T. rex и Alamosaurus, запоминающаяся "Большая куча ...", маленькая электрифицированная изгородь и многое другое.