Для Jurassic World Evolution 2 вышел набор динозавров мелового периода и бесплатное обновление

Приготовьтесь встретить четырех новых грозных динозавров с сегодняшним запуском Jurassic World Evolution 2: Cretaceous Predator Pack.

Эти поразительные новые виды обязательно добавят еще больше разнообразия в парки игроков. Гигантораптор впечатляет своим впечатляющим оперением, ловкого конкавенатора легко заметить благодаря характерному горбу, а огромные размеры ютараптора и косоподобные когти создают впечатляющую картину. Завершает список Тарбозавр, гигантский охотник, вдохновленный интерактивным специальным выпуском «Мир Юрского периода: Меловой Лагерь. Скрытое Приключение» на Netflix.

PDLC запускается вместе с бесплатным обновлением, которое предлагает всем игрокам новые захватывающие функции и улучшения, включая новые варианты существующих видов, новые украшения парка и многое другое.

Jurassic World Evolution 2: Cretaceous Predator Pack уже доступен на ПК в Steam, Epic Games Store, Windows Store и GeForce Now, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.