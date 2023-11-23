Jurassic World Evolution 2 получит набор динозавров мелового периода

Компания Frontier Developments в сотрудничестве с Universal Products & Experiences сегодня анонсировала Jurassic World Evolution 2: Cretaceous Predator Pack, новый PDLC, который выйдет в четверг 30 ноября на ПК в Steam, Epic Games Store, Windows Store и GeForce Now, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.

Игрокам предлагается раскрыть истинную мощь мелового периода и добавить в свои парки четыре новых необычных вида. Эти большие, грозные динозавры обязательно очаруют и взбудоражат гостей парка, пока они борются за доминирование и ищут следующую еду.

Гигантораптор, чье имя означает «гигантский вор», является крупнейшим овирапторзавром, родом из позднего мелового периода. Обладая впечатляющим оперением и тонкими, ловкими ногами, гигантораптор может сохранять скорость в течение длительного времени, преследуя свою добычу.

Мгновенно узнаваемый по характерному узкому горбу, Конкавенатор получил свое название из-за уникальной формы позвоночника, образованного двумя большими позвонками. Аэродинамический профиль Concavenator делает этого свирепого и быстрого охотника интересным дополнением любого парка.

Ютараптор, один из крупнейших когда-либо обнаруженных дромеозавров, — умный и безжалостный хищник, имеющий устрашающую фигуру. Родом из скалистых ландшафтов штата Юта, его потрясающая перья и когти, похожие на косы, остановят любую добычу на своем пути.

Игроки также могут представить в своих парках гигантского охотника Тарбозавра. Вдохновленный интерактивным специальным выпуском Universal Pictures, Amblin Entertainment и DreamWorks Animation на Netflix «Лагерь Мира Юрского периода Меловой период: Скрытые приключения», этому уникальному тероподу-тираннозавру понадобится надежный вольер, чтобы защитить гостей от его мощных челюстей.

Новый пакет PDLC поставляется вместе с бесплатным обновлением, предлагающим всем существующим игрокам ряд новых функций и улучшений. Обновление содержит пять новых вариантов существующих видов динозавров, включая брахиозавра (Парк Юрского периода III), Птеранодона (Парк Юрского периода III) и Аллозавра (Мир Юрского периода: Господство), а также новые декорации, готовые макеты для режима «Песочница» и многое другое.